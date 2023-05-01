ذبحتونا: تخبط حكومي بقضية الآلة الحاسبة لطلبة التوجيهي

وطنا اليوم:أقرت وزارة التربية في الخامس والعشرين من كانون الثاني لهذا العام استخدام الالة الحاسبة في امتحان التوجيهي.

وقالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” إن الوزارة انتظرت ثلاثة اشهر (تسعين يومًا) لتقر نوع الالة الحاسبة المعتمدة لامتحان التوجيهي أي بعد أن أوشك الفصل الدراسي لطلبة التوجيهي على الانتهاء وعلى بعد أقل من شهر على الامتحانات التجريبية.

وأضافت الحملة “المفارقة أن الوزارة لم تقم حتى اللحظة باصدار كتاب رسمي الى مديريات التربية يتضمن نوع الالة الحاسبة المعتمدة، كما أنها لم تقم بتوجيه المعلمين لتدريب الطلبة على الالة الحاسبة وكيفية استخدامها خاصة وانه لم يتبقى على انتهاء الفصل الدراسي الثاني لطلبة التوجيهي سوى شهر بحده الاقصى

واستغربت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” في بيان لها ما وصفته بالتباطؤ من قبل وزارة التربية في تعميم نوعية الالة الحاسبة وتدريب الطلبة عليها.

وأبدت خشيتها من ان تتحول الخطوة الإيجابية التي قامت بها الوزارة باعتماد الالة الحاسبة الى نقطة سلبية ستؤدي الى شكاوى الطلبة وسخطهم كونهم سيقومون بحل معادلات رقمية معقدة دون دراية بطريقة استخدام الالة الحاسبة، خاصة ونحن نخشى بان يركن واضعو الامتحانات لوجود الة حاسبة فيقومون بوضع ارقام معقدة ومعادلات تعتمد بالاساس على الالة الحاسبة وعملياتها المعقدة التي لم يتدرب عليها الطلبة.

وطالبت الحملة وزارة التربية الاسراع بالتعميم على مديريات التربية بنوع الالة الحاسبة وتوجيه المعلمين والمعلمات لتخصيص حصص لتدريب الطلبة عليها وعلى العمليات الحسابية المطلوبة من خلالها

وذكرت أن الوزارة مطالبة بتوجيه واضعي امتحانات التوجيهي بعدم الركون على وجود الالة الحاسبة وبالتالي تعقيد الارقام والعمليات الحسابية خاصة واننا امام التجربة الاولى بوجود الالة الحاسبة