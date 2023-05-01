حديث ولي العهد آفاق استشرافية ونظرة مستقبلية واثقة لترسيخ قيم البناء والريادة

بقلم الدكتور المهندس هيثم احمد المعابرة .

لقد تشرفت بحضور منتدى تواصل الذي نظمتة مؤسسة ولي العهد والاستماع إلى حديث سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني خلال مشاركتة بالجلسة الرئيسية لمنتدى تواصل حيث شكلت كلمة سموه قيمة وطنية مستقبلية لتعزيز مفاهيم البناء والعطاء والريادة والحوار وشحذ الهمم لتبني مفاهيم متجددة للاصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة ضمن استراتيجات ومنهجيات عمل جديدة تعتمد اساسا على المصارحة والمكاشفة والشفافية المطلقة والحوار الوطني الفعال بعيدا عن الشعارات البراقة وتجميل الواقع مع أهمية البناء على الانجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات والقطاعات .

لقد كان حديث سمو ولي العهد خطابا جديدا معاصرا وعميقا قاعدته اشراك المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وكافة الفئات المجتمعية بالحوار حول مجمل التحديات والمخاطر والقضايا الوطنية والتحديات التي يمر بها الاردن حاليا

ووضع معالم الطريق لمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث التي اختطها جلالة الملك عبدالله الثاني بآفاق استشرافية رحبه لبناء نهضه الأردن الحديث .

وركز ولي العهد على احداث التغير الحقيقي وتجاوز التحديات الوطنية وترسيخ النهج الديمقراطي وثقافة الحوار والنقاش المنتج على أحسن المستويات لما يمثل من ضرورة هامة لمواكبة التغيرات الراهنة والتغلب على أي تحديات تضر بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في مسيرة التنمية بضمان الاستدامة والابتعاد عن المفهوم التقليدي لادارة الموارد البشرية والطاقات نحو المفاهيم الادارية الحديثة التي من شانها رفع كفاءة الموظف العام وتحقيق الجودة واستغلال المؤهلات والخبرات والطاقات خاصة لدى الشباب للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين .

وكان الشباب الأردني من أولويات اهتمام حديث سموه حيث اعتبرهم قوة مجتمعية حاضرة قادرة على أخذ زمام المبادرة لصنع المستقبل وحماية الوطن وذلك من خلال تعزيز روح المبادرة لدى الشباب وإطلاق الطاقات للمنافسة الشريفة في الإبداع والابتكار بتوفير البيئة المناسبة لهم من كافه القطاعات والتوجه نحو تنمية قدراتهم وتمكينهم في جوانب عملية وعلمية مختلفه

لدعم الافكار والمبادرات الريادية المتميزة لدى الشباب الأردني فمنهم الابداع والابتكار ومن المؤسسات الدعم التقني والفني والمعنوي لتفجير الطاقات الابداعية وتحويلها الى مشاريع استثمارية من شأنها أن تنعش الاقتصاد الأردني وتخلق فرص عمل جديدة بعيدا عن نمطية التفكير بالوظائف الحكومية التي أصبحت قليلة جدا .

ولي العهد كان قارئا ماهرا للواقع القادم وذو نظرة استشرافية عميقة ومتكاملة حينما أكد على أهمية الديناميكية والاندفاع لتوظيف الخطط والاستراتيجيات المستقبلية ووضع السياسات الممنهجة معرفيا وفكريا وعمليا والتي

ترتكز على القدرات والمؤهلات التي تخلق الفرص وتوفر الإمكانيات لقيادة نهضة المجتمعات وبناء الأوطان على اعتبار أنهم الركيزة الأساس والقاعدة الطليعية في صنع التغيير الإيجابي الذي يتجاوز العقبات ويسهم في بناء الدولة الحديثة .

وبالمجمل العام نجح منتدى تواصل في تشكيل حالة وطنية مستقبلية عظيمة من الحوار والتفاعل الايجابي خلال جملة من المواضيع أبرزها الثقافة الديمقراطية والسياسية والاحزاب والريادة والإبداع والشباب والتنمية المستدامة والطاقة والإعلام ومواضيع أخرى ويعتبر تجربة جديدة حققت اهدافها بنجاح تام توجها حديث سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الشفاف والصريح والعميق بمضامنية وافكارة ودلالاته والذي يعتبر خارطة عمل وطنية رائدة معاصرة للبناء عليها استكمالا لمسيرة الاصلاح الوطنية الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ليكون الأردن انموذجا رائدا وفريدا للعمل والعطاء والإنجاز ومثالا يقتدى للعزيمه والاصرار وتجاوز التحديات والصعوبات لبناء نهضه الأردن الحديث.

” منتدى تواصل “