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رئيس الوزراء يهنئ العمال في الأردن بيومهم العالمي

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء يهنئ العمال في الأردن بيومهم العالمي

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، العمال بيومهم العالمي، الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.
الخصاونة قال في تغريدة له عبر تويتر صباح اليوم :” في يوم العمَّال العالمي، تحيَّة فخر واعتزاز إلى كلِّ سواعدنا المعطاءة من العاملين والعاملات على امتداد وطننا العزيز. بهمَّتكم نواصل مسيرة التَّحديث والإنجاز، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني”


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