الصمادي: نسبة البطالة في الأردن لا تقل عن 35%

وطنا اليوم:قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، إن نسبة البطالة في الأردن لا تقل عن 35 بالمئة، مشيرا إلى أن منهجية احتساب نسب البطالة في دائرة الإحصاءات غير دقيقة.

وأضاف الصمادي، أنّ غالبية العمال اليوم في عيدهم على رأس دوامهم، بيد أن معظم العاملين في القطاع غير المنظم إذا لم يعمل لا يمكن أن يجد قوت يومه، مبينًا أن القطاع غير المنظم تبلغ نسبته قرابة 48 بالمئة من القوى العاملة الأردنية.

وأشار إلى أن العمال هو كل من يعمل بأجر يومي أو شهري، سواءً في المؤسسات الرسمية أو الخاصة أو العمل غير المنظم.

وأوضح، “إذا ما اردنا الاحتفال بعيد العمال بصورة جدية، يتوجب أن نعمل محطة تقييم وضع القوى العاملة، فالسؤال ما هو وضع تلك القوى ما بين عيد العمال هذا العام والعام الفائت؟، أولا نسبة البطالة ارتفعت وبلغت 24 بالمئة، وهذا رقم رسمي صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وأنا أعلن أن هذا الرقم غير دقيق؛ لأن منهجية عمل الدائرة في احتساب نسب البطالة لا تنطبق على المحطبين، أي أن الدائرة تذهب لشخص ما عمل لمدة يوم واحد فقط وترك مكان عمله لكنه يحتسب عامل، بالإضافة إلى أن من لا يعمل أكثر من عام لا يتم الذهاب إليه!. اعتقد أن نسبة البطالة في الأردن لا تقل عن 35 بالمئة وبالدرجة بالأولى بين الشباب، إذا البنك الدولي يتحدث عن نسبة 50 بالمئة بطالة بين الشباب”.

وتطرق إلى ارتفاع نسب الفقر بسبب التآكل في الأجور وارتفاع في الأسعار، مؤكدا عدم مقدرة القوى العاملة “في العيش”.

ونوه إلى أن لجنة العمل الثلاثية رفضت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 11 دينارًا، بعدما ارتفعت نسب التضخم في البلاد.

ولفت إلى عدم توفر ظروف العمل اللائق في البلاد، “عمال الزراعة، لا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي، ولا أجر لائق، ولا سلامة مهنية”