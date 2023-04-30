حزب إرادة يوجه رسالة لعمال الأردن في عيدهم، ويذكّر شباب اليوم عمال الغد بما قاله ولي العهد بالأمس

وطنا اليوم – وجّه حزب إرادة على لسان أمينه العام نضال البطاينة رسالة إلى عمال الأردن في عيدهم الذي يصادف يوم غد الأول من مايو ٢٠٢٣، شكرهم بها على جهودهم في رفعة الوطن، وأوضح لهم من خلالها ملامح سياسة الحزب في مجال العمل والعمال، وأولويتهم في برنامج الحزب من حيث أولوية توفير مظلة حماية اجتماعيّة قويّة لهم، إنطلاقًا من انتهاج الحزب لاقتصاد السوق الاجتماعيّ كمبدأ أساسي، وخاطب الحزب في رسالته شباب اليوم وعمال الغد بضرورة استشراف المستقبل بالنسبة للأعمال، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والذي سيتطلب مهارات مختلفة يجب التحضير لها، وتاليًا نص الرسالة :

أصحاب السعادة والشرف ….. عمال الأردن

في يومنا هذا، نحتفل بكم وبعملكم أبناء أخلصوا العمل، وقدّموا جيلاً بعد جيل، جهوداً وتضحايات وانجازات تُرجِمت على أرض الوطن من شماله إلى جنوبه.

أبطال الحياة اليومية , بعزمكم وسواعدكم البنّاءة، وإخلاصكم في العمل تبنون الوطن في كل محافظة ومدينة وقرية.

عمّال الوطن ومداميك الأرض، نستذكر في كل يومٍ، وفي هذا اليوم تحديداً، كيف تبنون، تساهمون في كل بقعة مضيئة من بقاع الوطن بسواعدكم المخلصة، وجباهكم التي تشرق عليها الشمس كل صباح وأنتم في ميادين العمل؛ لتلبية احتياجاتنا الأساسية و المساهمة في تطوير المجتمعات التي نعيش فيها.

نعلم قدركم لدى كل أردني، ولكننا في حزب إرادة نؤمن بأنكم أصل العمل؛ لذلك نسعى في برنامجنا كحزب ينتهج اقتصاد السوق الاجتماعيّ إلى العمل معكم؛ لتوسيع مظلة الحماية القانونيّة والاجتماعيّة لكم، وخلق بيئة مطورة لكل مهنة تحمي حقوق كلّ عامل_ مهما كانت مهنته_ والدفاع عنه، ونعبّر عن دعمنا الكامل للعمال، ونؤكد على حقوقهم وكرامتهم ومكانتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة الهامة في المجتمع.

وعلينا جميعًا في هذا الوطن، أحزابًا، ونقابات ومؤسسات العمل _ سويا _ تعزيز بيئة العمل العادلة والمنصفة، وتعزيز الحوار والتفاهم بين العمال وأرباب العمل، و ندعو أصحاب العمل والمؤسسات إلى التفكير في العمال كجزء أساسي من نجاحهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وتوفير الحوافز المناسبة، والإجراءات المعقولة للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

نقول للعمال : شكراً لكم على جهودكم وتضحياتكم الكبيرة، نحن ندعمكم ونعتبركم عماد المجتمع، ونطالب بحقوقكم وكرامتكم في بيئة العمل العادلة والآمنة، وتمكينكم في كافة المحاور؛ للوصول إلى هدف العدالة، والرفاه الاجتماعي وتكافؤ الفرص الذي نصبو إليه. فالعمل في مبادئنا عقيدة، ومشاركة العاملين في التخطيط لصنع مستقبلكم هو جزء لا يتجزأ من برامجنا، فحماية من يعمل تشريعيّا وتنفيذيّا وبرامجيّا هو من أولوياتنا وسيبقى.

وإلى شباب اليوم وعمال الغد نقول : لنستشرف المستقبل ونتذكر دائما ما قاله سمو ولي العهد بالأمس ونضعه نصب أعيننا، بأن علينا التفكير في تخصصات ومهن عليها طلب، والابتعاد عن تجهيز الخريجين لوظائف لم تعد متاحة، فنحن نؤمن في إرادة بالعمل على تحضير عمال المستقبل من أبناء الوطن ضمن منظومة تعليم تضمن اكتساب المهارات المطلوبة لوظائف يطلبها سوق العمل، لها مساقات واضحة ومستقبلا يضمن دخلا ملائمًا وتطورًا واضحًا.

أصحاب السعادة والشرف عمال الأردن .

طوبى لسواعدكم، عملت، فأثمرت، وأزهرت.

الأمين العام لحزب إرادة

نضال البطاينة

عمان، في الثلاثين من إبريل ٢٠٢٣

، للاحتفال بيوم وعيد العمال في الأول من مايو ٢٠٢٣