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رئيس جامعة الحسين بن طلال يهنئ عمال الوطن والجامعة بمناسبة عيد العمال

منذ ساعتين
رئيس جامعة الحسين بن طلال يهنئ عمال الوطن والجامعة بمناسبة عيد العمال

IMG 20230430 WA0167 1 - وطنا نيوز
وطنا اليوم – هنأ رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة عمال الوطن والجامعة بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.

وفيمايلي نص التهنئة:
يتقدم رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار، وبمشاعر تفيض اعتزازا وتقديرا بكم وبدوركم بالتهنئة والتبريك الى جميع العمال في الوطن والجامعة، مستلهمين بكل فخر واعتزاز دوركم الطليعي الذي تقومون به في بناء الجامعة وتشييد صروحها المعمارية والزراعية والخدمية.
مؤكدا على دوركم الحضاري في بناء ونهضة وطنكم وجامعتكم، ودفع مسيرة التنمية الى الأمام، التي تقوم على سواعد المخلصين منكم.
راجيا من الله العلي القدير التوفيق والسداد لمسيرتكم المخلصة، وأن يوفقنا جميعا للاضطلاع بمسؤولياتنا تجاه تحقيق نهضة مجتمعنا وجامعتنا، مستلهمين من هذه الذكرى بث روح العمل والتعاون الهادف المشترك في سبيل الارتقاء بجامعتنا نحو اسمى المراتب، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وكل عام وأنتم بخير.


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