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الوزير الأسبق ملحس: هناك كنت اراجع لتأجيل الخدمة لغايات الدراسة الجامعية

منذ 3 ثواني
الوزير الأسبق ملحس: هناك كنت اراجع لتأجيل الخدمة لغايات الدراسة الجامعية

وطنا اليوم – علق وزر المالية الاسبق عمر ملحس على مقطع تم تداوله على موقع التواصل تويتر حول مكتب التعبئة والتجنيد الذي يكان يقوم باستيعاب المكلفين بالتجنيد الاجباري ، حيث اشار المقطع الى ان المكتب في العبدلي ليقوم الوزير الاسبق ملحس بالتوضيح بأن مكتب التعبئة والتجنيد كان في طلوع جبل الحسين حيث كان ملحس يراجع لتاجيل الخدمة لغايات الدراسة .

وقال الوزير الاسبق ملحس في تعليقه :

 

مكتب التعبئة في بداية الفيديو كان بالعبدلي لكن ليس في حرم القيادة العامة، فكان مكتب التعبئة في ذلك الوقت (نهايات السبعينات) في منطقة العبدلي بأول طلوع جبل الحسين مقابل مخبز صلاح الدين. هناك كنت اراجع لتأجيل الخدمة لغايات الدراسة الجامعية.

 


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