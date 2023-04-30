بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

التحديث السياسي: هل نخلق احزاب لغايات مقاعد الانتخابات القادمة ام الهدف احزاب تمتلك مقومات الديمومة؟ 

منذ 4 ثواني
التحديث السياسي: هل نخلق احزاب لغايات مقاعد الانتخابات القادمة ام الهدف احزاب تمتلك مقومات الديمومة؟ 

قيس زيادين ، نائب سابق و عضو لجنة التحديث الملكية

عنوان المقال بحاجة لاجابة، فعندما رسمت خطة الاصلاح و التحديث ، رسمت بالتدرج على مدى ١٢ عاما لانضاجها بعد غيابها لعقود.

الهدف من الاحزاب ، ان تمتلك برامج ، و هذا صحيح لكن غير كافي، الحزب يجب ان يمتلك لون سياسي و فكر و مبادىء واضحة تجمع اعضاءه ايضا .

الاحزاب يجب ان تبنى بهدوء و تكتيك و ان تمتلك مقومات الديمومة و الاستمرار. الحزب الحقيقي، اعضاءه مومنين بفكره، لذلك الحزب و نجاحه اولوية تليها مصلحة الفرد الشخصية و لا تسبقها.
ما يحصل اليوم هو غير سليم، و السبب ان معظم الاحزاب اللامعه هي احزاب لا ترى ابعد من الانتخابات القادمة. و هذا خطر عالحزب نفسه، لا برامج حقيقية لان هذا يتطلب وقت و فكر، و لا حتى تجانس حقيقي في قضايا اساسية بين المنتسبين.

ما يحصل هو توزيع مقاعد للانتخابات ووعود توزير و غيره.
الخطورة ان هذا الموضوع متفجر داخل الحزب نفسه لان الكثيرين ينضمون لوعود لا لمبادىء.
الخطورة الاخرى هي احباط الناس التي امنت و ما زالت تومن بالاصلاح و جدية سيد البلاد الواضحة الصارمة بهذا الصدد.

فالبعض يرى اعادة انتاج نفس النخبة، و الاخرون يرون المال السياسي يعود من بوابة احزاب، حتى ان وصل ببعض الحزبين و علنا الادعاء انهم مدعومون و انهم الخيار الوحيد .

و للامانه الكلام ليس دقيق، فالساحة مفتوحة ، لكن المهتمين و الحزبيين و الشباب الصادق محبطين. فالرواية ان الموضوع منتهي ، المشكلة ان الكلام صادر عنهم فقط ولا دليل على صدقه ابدا، لكن بالمقابل لا يوجد نفي او طلب بالتوقف.

فهذا يضر الاصلاح و يعرقله و يبعد الاخرين الذين قد يشعروا بانهم درجة ثانية. لماذا؟ جمعينا اردنيين نحب الاردن و نعمل في ظل قيادته التي هي لنا جميعا.

الفكرة لم تكن تجميع اشخاص لمصالح شخصية انتخابيه، فجلالة الملك قال يود ان يرى ثلاث الى اربع احزاب تمثل الوان طيف سياسي ، لا احزاب غير متجانسة هدف افرادها شخصي بلا لون و طعم و رائحة.

التحديث اليوم يحتاج لمراجعه سريعه. المرحلة هذه هي الاهم، فان تم البناء بشكل صحيح سننجح بعد سنوات، غير ذلك سنفشل، و نعود للمربع ذاته الذي اصبح غير فعال لمؤيتنا الثانية.

من حق الجميع العمل، لكن من حقنا ان نعمل بشكل صحيح حتى لا نفشل.

المسيرة بحاجة لتدخل سريع لاعادتها على السكة الاصلية. و ضبط بعض الهواه الذين يسيئوا للمسيرة ، اهدرنا الكثير من الفرص. للنجح هذه، من اجل سيد البلاد و من اجل شعبنا و من اجل تراب هذا الوطن.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

07:17

جواد بولس الموكل رسمياً بالدفاع عن العدوان : الساعة العاشر سيمثل أمام المحكمة

07:09

العياصرة: مجلس النواب لم يصدر بيانا حتى الآن ولن يصدر

06:54

الرفاعي : الأحزاب بحاجة للشباب وليس العكس

06:46

و هل ليلى إلا وطن … لمن يقرأ

22:58

العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي

22:48

حزب المستقبل والحياة الاردني يعقد مؤتمره العام ويختار القضاة والكيلاني

22:33

أسرة الكلية الجامعية للتكنولوجيا ــ ابو علندا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

22:23

الأسرى الفلسطينيون: المكانة والدور.. والمطلوب؟

22:09

العنف الطلابي..وإدماج الطلبة في الجامعات..!

21:55

الشمايلة رئيساً لديوان أبناء الكرك

18:54

المرصد العمالي يطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية لتحسين شروط العمل بالأردن

18:49

الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي ضرائب المحروقات لا تخدم الاقتصاد الوطني والحل تخفيضها

وفيات

وطنا اليوم تعزي احد أعضائها الزميل خالد الجهني بوفاة والدتهوفيات الجمعة 28-4-2023د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونةوفيات الخميس 27-4-2023عميد الاداب بجامعة البترا يرثي الضابط البطل الملازم مثنى شقيرات