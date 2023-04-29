العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي

وطنا اليوم – أنهى أيقونة المحركات السعودية يزيد الراجحي مشاركته الأولى في رالي سونورا الجديد على منصة الوصافة، ثالث جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة “W2RC” لموسم 2023 والذي أقيم في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك على مدار ستة أيام في الفترة ما بين 28-22 أبريل.

إرموسيو (المكسيك):- تمكن سائق الراليات العالمي يزيد بن محمد الراجحي من تقليص فارق النقاط في الترتيب العام لبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC والإرتقاء الى مركز الوصافة بعد الأداءً المذهل الذي إتسم بالمنافسة الشرسة في رالي سونورا، ثالث جولات البطولة.

وأنهى العالمي الراجحي بصحبة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك رالي سونورا، بالمركز الثاني بتوقيت إجمالي قدره 10 ساعات و 36دقيقة و 17 ثانية على متن تويوتا هايلوكس المحضرة من فريق اوفردرايف.

وتألق أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي في جميع مراحل الرالي المكسيكي الجديد في روزنامة البطولة الذي تميز بصعوبته وبضيق مساره المشابه لمسارات رالي الأندلس ورالي كازاخستان بعد أن اعتمد الراجحي استراتيجية فريدة من نوعها على المسارات التقنية التي تزينت بنبات الصبار وبوفرة.

وفرض الراجحي سيطرته المطلقة على الآراضي المكسيكية حيث سجل أسرع توقيت في التجارب التأهيلية في اليوم الأول، بعدها حافظ الراجحي في مواكبة إيقاع سرعته في المراحل الخمسة التي تلت بحيث فاز بمرحلتين [الثالثة] التي تميزت بأطول مسار في جدول الرالي والمرحلة [الخامسة الأخيرة] وسجل ثاني أسرع توقيت في المرحلتين [الأولى والرابعة].

وللمرحلة الثانية قصة أخرى، فقد تعرضت سيارة بطلنا السعودي الى عطل كامل في نظام المكابح بشكل مفاجئ بعد الإنطلاق بـ 30 كيلومتر وخسر ما يقارب تسعة دقائق، ولكن سرعان ما عوض يزيد الوقت الضائع في المرحلة الثالثة التي فاز فيها. وقطع الثنائي في الأيام الستة الماضية عبر المسارات الترابية والحصوية التي تطلبت المهارات الملاحية العالية بمسافة إجمالية تبلغ 2.091 كيلو متر منها 1.249كيلومتر مراحل خاصة خاضعة للسرعة.

وعبّر ممثل الوطن في المحافل الدولية، الراجحي عن فرحته في ضرب عصفورين على حجر واحد بتحقيقه منصة التتويج في المركز الثاني في رالي سونورا وصعوده للمركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC قائلاً: “أحمد الله وأشكره على إتمامه الرالي لنا بسلام ونجاح في المكسيك، حققنا المركز الثاني في رالي سونورا والمركز الثاني أيضاً في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة وأنا حقاً سعيدٌ بهذا الإنجاز، بالفعل تمكنا من تقليص فارق النقاط في الترتيب العام للسائقين”

وأكمل البطل السعودي: “في الحقيقة كنا نأمل في الفوز بالمركز الأول ولكن تعطلت مكابح سيارتنا في المرحلة الثانية بشكل مفاجئ، عازمون بالفوز في الجولات القادمة ولن نستسلم حتى أن نبلغ غاياتنا وأهدافنا من هذه البطولة”

وشكر البطل السعودي، يزيد الراجحي شريكه الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم اللامحدود في جميع مشاركاته الدولية قائلاً: “أشكر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم المتواصل، فهم شركاء النجاح والإنجازات العالمية التي نصنعها معاً، كل الشكر والتقدير على مساندتهم الدائمة لنا”

ومن جهته قال تيمو: “سعيد جداً بحصولنا على المركز الثاني ، كان راليٍ صعب وشاق وملئ بالخدع الملاحية. خضنا جميعاً تجربة جديدة على الأراضي المكسيكية وكسبنا معرفتها وتضاريسها الجميلة. كما كانت وتيرتنا هذا الأسبوع خيالية وحققنا نتائج رائعة. نقوم بعمل رائع معًا في ونتطلع إلى السباق القادم.”