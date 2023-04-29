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أسرة الكلية الجامعية للتكنولوجيا ــ ابو علندا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

منذ دقيقتين
أسرة الكلية الجامعية للتكنولوجيا ــ ابو علندا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

وطنا اليوم- تبادل الأستاذ الدكتور احمد السلايمة عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا ــ ابو علندا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد مع أسرة الكلية.
وعبر الدكتور السلايمة عن اعتزازه بأسرة الكلية وتمنياته لكافة العاملين فيها بموفور الصحة والعافية والسعادة وان يعيد الله سبحانه وتعالى هذه المناسبة الجليلة على وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية جميعا باليمن والخير والبركة والتقدم والازدهار، وأن تواصل الكلية تحقيق منجزاتها الكبيرة تحت ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير الحسين ابن عبد الله الثاني المعظم.

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