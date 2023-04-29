الشمايلة رئيساً لديوان أبناء الكرك

وطنا اليوم – اجتمعت الهيئة العامة لديوان أبناء الكرك يوم السبت الموافق 29 نيسان 2023م.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة التقارير الإدارية والمالية للأعوام 2020 و2021 و2022، والاطلاع على إنجازات ديوان أبناء الكرك في الأعوام التي واجهت فيها المملكة جائحة كورونا.

واتخذت الهيئة العامة قرارا بإجماع أعضائها بتزكية السيد زياد الشمايلة رئيسا لديوان أبناء الكرك.

كما انتخبت الهيئة العامة التالية أسماؤهم:

• المهندس محمد المعايطة نائبا للرئيس.

• السيد سمير الرواشدة امينا للصندوق.

• المهندس حسين الصرايرة أميناً للسر.

• المهندس فارس بقاعين عضوا.

• السيد فراس السحيمات عضوا.

• السيد حسام أبو الفيلات عضواً.

• الأستاذ محمد الفراية عضواً.

• السيد عبد الله الحباشنة عضواً.

• السيد فادي الطراونة عضواً.

• الأستاذ نسيم المجالي عضواً.