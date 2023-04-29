منتخب الكراتيه يرفع الحمل التدريبي في معسكر مصر

وطنا اليوم-رفع المنتخب الوطني للكراتيه، من الحمل التدريبي خلال معسكره المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وبدأ المنتخب بإجراء تدريبات صباحية ومسائية، مع مباريات ودية مع منتخبات وفرق مصرية، ما ساهم في رفع درجة الجاهزية عند اللاعبين.

وبدأ المنتخب الوطني للكراتيه معسكرا تدريبيا في مصر، اعتبارا من 16 الشهر الحالي، ولمدة 3 أسابيع، بإشراف المدرب المصري محمد إبراهيم، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

— (بترا)