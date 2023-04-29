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المومني يُعلق على قضية النائب العدوان : سيكون هنالك اخراج سياسي يتطلب تنازلات متبادلة بنكهة قانونية

منذ 40 ثانية
المومني يُعلق على قضية النائب العدوان : سيكون هنالك اخراج سياسي يتطلب تنازلات متبادلة بنكهة قانونية

 

وطنا اليوم – علق أ.د حسن المومني استاذ العلاقات الدولية على ملف النائب الاردني المحتجز في اسرائيل عماد العدوان ، حيث قال المومني في سياق حديث استمعت له وطنا اليوم بانه سيكون هنالك اخراج سياسي يتطلب تنازلات متبادلة بنكهة قانونية.

وقال المومني :

مسالة القضايا الامنية و السياسة ذات الجذور القانونية ليست جديدة في سياق تقلبات و مطبات العلاقة الاردنية الاسرائيلية منذ قضية مشعل و الدقامسه وووو . طبيعة العلاقة السائدة بين كلا من عمان و تل ابيب في حين حدوث المشكلة هي التي تحدد طبيعة وشكل التعامل بينهما.

واضاف المومني هذة المشكلة حدثت على خلفية توتر وكلا الجانبان يتبادلان الكرات الصلبة. لذلك و بغض عن النظر عن التكهنات و السيناريوهات، في النهاية سوف يكون هنالك اخراج سياسي يتطلب تنازلات متبادلة بنكهة قانونية.

يذكر ان النائب عماد العدوان لا يزال محنجزا في اسرائيل على ذمة ادعائ بحمله اسلحة اثناء مروره الى الداخل الاسرائيلي وعرض العدوان- حسب المعلومات التي تسربت – على محكمة عوفر العسكرية الخميس الماضي.


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