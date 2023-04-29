الأجواء باردة والحرارة اقل من المعدل بـ 8 درجات وامطار خفيفة في الشمال والوسط

وطنا اليوم- يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئياً الى غائمة.

ومع ساعات المساء والليل تهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحيانا إلى أجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في اغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 3، وفي مناطق البادية 22 – 7، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الأغوار الشمالية 24 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 15 درجة مئوية.

— (بترا)