مدير الغذاء والدواء يكرم مفتشي مديرية المناطق

وطنا اليوم:كرم مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مفتشي مديرية المناطق تقديرا لجهودهم الرقابية المتميزة خلال فترتي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وتنفيذ الخطط الرقابية المعدة مسبقا بحرفية ومهنية عالية وبروح الفريق الواحد.

وأعرب مهيدات عن تقديره للإنجازات الرقابية التي نفذتها مديرية المناطق خلال شهر رمضان حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 8000 جولة تفتيشية من خلال فروع المؤسسة التي يبلغ عددها 18 فرعا في 11 محافظة في المملكة وهو ما يعتبر نجاحا وانجازا قياسيا غير مسبوق.

وأشار مهيدات إلى أن نتائج الحملة الرقابية جاءت بنسبة 1% لإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة من إجمالي الزيارات ونسبة 4% لإيقاف المنشآت عن العمل وهي نسب ضئيلة تؤكد التزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وكفاءة برامج التوعية التي تنفذها المؤسسة لافتا إلى انخفاض كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها مقارنة بفترات سابقة نتيجة تنفيذ مسح شامل للمصادر الرئيسية والمستودعات الموزعة للمواد الغذائية خلال فترة ما قبل شهر رمضان.

ودعا مهيدات مفتشي مديرية المناطق إلى ضرورة الحفاظ على نفس المستوى المتميز من الأداء والاستمرار بوتيرة تكثيف الجهود الرقابية وتطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني خدمة للوطن الغالي متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين حفظهم الله.

من جهته ثمن مدير مديرية المناطق الدكتور هادي الخيطان باسمه واسم كافة كوادر المديرية الجهود الدؤوبة التي يبذلها مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر والدعم المتواصل لتطوير منظومة التفتيش والتواصل والتنسيق والمتابعة المباشرة على مدار الأربع وعشرين ساعة لسير العمليات الرقابية الميدانية والتوجيهات المهنية عالية الدقة لفرق الرقابة والتفتيش.

هذا وقدم مهيدات كتب شكر إلى كافة كوادر مديرية المناطق في كافة الفروع وكوادر قسم الحركة في مديرية الموارد البشرية والإدارية ورئيس قسم الرواتب السيد خالد الطوالبة ورئيس وحدة الإعلام السيدة شمس المواجدة، كما تضمن التكريم عرض مادة فلمية تلخص أبرز العمليات الرقابية في الميدان وكذلك عرض تقديمي لانجازات المديرية خلال الفترة الأخيرة