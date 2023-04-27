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شكاوى من فيضان مياه الصرف الصحي في اربد

منذ 10 ثواني
شكاوى من فيضان مياه الصرف الصحي في اربد

وطنا اليوم:تسبب فيضان مياه الصرف الصحي الى غرق بعض شوارع مدينة إربد وجريانها بشكل سيول مسببه روائح كريهة واختناقات مرورية واعاقة حركة المواطنين.
وقال مواطنون، إن مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي تتزايد موسم كل صيف متسببة بانبعاث الروائح الكريهة من الشوارع العامة ومكاره صحية مؤذية للمشاة والمركبات وأصحاب المحال التجارية.
وأشاروا الى ظاهرة تكرار فيضان الصرف الصحي في الشوارع العامة باتت مقلقة للمواطنين، لافتين إلى أن العديد من الشوارع يتكرر فيها فيضان المناهل بين الحين والأخر سيما في مناطق شارع إيدون وسط البلد وأحياء شمال إربد


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