التربية تكشف موعد انتهاء العام الدراسي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس تبدأ يوم الأربعاء الموافق 7 حزيران 2023 لغاية يوم الاثنين الموافق 26 حزيران 2023.

وأضاف كنانة أن مدة الامتحانات ستكون 20 يوماً لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر.

ونوه أن العطلة الصيفية لطلبة المدارس تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران 2023