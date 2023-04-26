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برنامج تعاون أردني قبرصي في مجال التعليم والثقافة

26 أبريل 2023
برنامج تعاون أردني قبرصي في مجال التعليم والثقافة

وطنا اليوم:وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، برنامج تعاون في مجال التعليم والثقافة بين حكومتي البلدين للأعوام 2023-2026.
وكان الصفدي قد أجرى مع نظيره القبرصي، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التجارية والسياحية والدفاعية والأمنية منها، ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان.
كما تناولت المباحثات عديد قضايا إقليمية ودولية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
واستقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وسلم الصفدي الرئيس القبرصي رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
واحتوت الرسالة دعوة من جلالته لفخامة الرئيس لزيارة المملكة. وبعث الرئيس القبرصي تحياته إلى جلالة الملك، وأكد تطلعه لتلبية الدعوة


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