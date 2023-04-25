بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وصول طائرة عسكرية أردنية قادمة من السودان إلى عمان

25 أبريل 2023
وصول طائرة عسكرية أردنية قادمة من السودان إلى عمان

وطنا اليوم:وصلت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي، مساء الثلاثاء، تقل 90 من الأردنيين وأشخاص من دول عربية، إلى مطار ماركا العسكري في عمان قادمة من السودان التي تشهد اشتباكات مسلحة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قدأعلنت امس أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان الشقيق متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:32

وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

11:25

زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

10:58

الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

10:55

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

10:51

الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

10:44

مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟

10:37

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

10:29

مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان

10:06

الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني

10:01

الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير

09:54

ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

09:51

انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

وفيات

وفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران