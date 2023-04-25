وصول طائرة عسكرية أردنية قادمة من السودان إلى عمان

وطنا اليوم:وصلت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي، مساء الثلاثاء، تقل 90 من الأردنيين وأشخاص من دول عربية، إلى مطار ماركا العسكري في عمان قادمة من السودان التي تشهد اشتباكات مسلحة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قدأعلنت امس أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان الشقيق متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.