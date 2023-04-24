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داودية يوجه تحية لخلية الأزمة الوطنية المشتركة بشأن السودان

24 أبريل 2023
داودية يوجه تحية لخلية الأزمة الوطنية المشتركة بشأن السودان

 

وطنا اليوم – وجه العين محمد داودية تحية لخلية الأزمة الوطنية المشتركة التي ادارت عودة الرعايا الاردنيبن من السودان وقال داردية في حديثه الذي وصل  وطنا اليوم :

تحية للأردن. تحية للملك. تحية للحكومة. تحية للجيش. تحية للمخابرات. تحية لصقور سلاح الجو، تحية لسفيرنا في السودان سائد الردايدة ولطاقم سفارتنا الذين لم يغادروا السودان وعملوا بمشقة وفي أخطر الظروف وأصعبها على تأمين إجلاء أبنائنا الأردنيين ومعهم عدد من الأخوة الفلسطينيين والعراقيين من مطار بورسودان إلى مطار عمان الدولي اليوم بإجمالي 343 شخصاً بطائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي.
وقد كان في وداع طائراتنا السفير الأردني في الخرطوم الدكتور سائد الردايدة وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء يوم الجمعة وحتى وصولهم إلى مطار بور سودان الدولي، ضمن خطة إجلاء عملت وزارتا الخارجية والداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.


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