مهيدات:الغذاء والدواء أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد عن 65 ألف كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية

وطنا اليوم – قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أغلقت 80 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 390 منشأة أخرى عن العمل، وذلك ضمن 8000 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة بمختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد عن 65 ألف كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، وما يزيد عن 6 آلاف لتر من المواد الغذائية السائلة وما يزيد عن 23 ألف لتر من العصائر الرمضانية كما حجزت نحو 351 ألف كيلو غراما من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.

وأشار مهيدات إلى أنه تم فحص نحو 360 عينة معظمها من منتجات الدجاج المجمد والمبرد والتمور والمكسرات والعصائر الرمضانية والقطائف.

وبين، أن المؤسسة تواصل تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر المبارك والتي تأتي استمراراً للجهود الرقابية الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وبما يضمن تكثيف واستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء واستقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة خلال هذه الفترة.