بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

منذ 3 ساعات
المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

وطنا اليوم- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن أفراد من شرطة الاحتلال، اعتدوا على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.
وكثف المستوطنون اقتحامهم للمسجد منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه.
يذكر، أن شرطة الاحتلال اقتحمت السبت الماضي مصلى شباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:00

وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ

15:51

اشتباكات في العاصمة الخرطوم بالقرب من سفارات عربية

15:00

3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم

13:49

قراءة| هندسة الإصلاح أم إنجازه ! …وصفات معلبة غير صالحة للأكل

13:42

بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان

13:37

#النائب_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير

13:30

الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً

13:20

40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

13:19

مهيدات: 8000 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهر رمضان

12:59

وزير خارجية الاحتلال: كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل

12:29

عاجل – انقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن بعض المناطق في السودان

12:19

السفير الاردني في تل ابيب يلتقي النائب المحتجز لدى اسرائيل عماد العدوان

وفيات

وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدرانمحافظة ينعى دولة مضر بدراناسرة جامعة البترا تنعى رئيس الوزراء الأسبق دولة مضر بدران