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الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً

منذ 3 ساعات
الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً

 

 

وطنا اليوم – قال مصدر أمني في لبنان إن المواطن الأردني الذي ضبطته السلطات اللبنانية وبحوزته ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار في مطار بيروت قبل سفره، ما زال في لبنان وليس موقوفا.

وأضاف المصدر أن السلطات في البلاد منعته من السفر، مشيرا إلى أن النيابة العامة المالية ما زالت بانتظار نتائج التحقيق لمصرف لبنان لمعرفة مصادر الأموال.

وأوضح أن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت قد تمتد لأيام، مضيفا أن نتائج التحقيق سيصار إلى إرسالها إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مصادر قانونية لبنانية أكدت في وقت سابق أن عملية التهريب دون إشعار السلطات العامة أو السلطات المعنية المختصة تعتبر مخالفة.

وأضافت أنه فُتح محضر، تحسبا من تهريبها التي قد تكون عملية تبييض للأموال أو تندرج تحت مظلة جرائم مرتبطة بهذه الأموال التي كان يجدر التصريح عنها.


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