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القلاب : مخالفة عشائرية وخرقا للعرف العشائري

23 أبريل 2023
القلاب : مخالفة عشائرية وخرقا للعرف العشائري

 

 

وطنا اليوم – رفض شيخ مشايخ بني حسن الشيخ ضيف الله القلاب قيام النائب ميادة شريم بترؤس جاهة صلح عشارية بين ثلاثة عشائر ، مُعتبرا ان هذه الظاهرة هي الاولى من نوعها في الاردن .

واشار القلاب ان هذا يعد مخالفة عشائرية وخرقا للعرف العشائري ولم يشهده المجتمع الاردني من قبل ولا يجوز الاستمرار به .

وبين أنهم لم يتقدموا باية شكاوى او اجراءات بحق النائب ميادة شريم ، كون اطراف النزاع قبلوا بهذا الشيء .

وكانت النائب ميادة شريم قد اثارت الجدل بترؤسها جاهة صلح عشائري بين ثلاثة عشائر في الأردن الخميس الماضي كأول امراة أردنية تترأس جاهة صلح عشائرية على خلفية لجوء سيدة لها لحل مشكلة ابنها الذي تعرض للضرب في مدرسته على يد زملائه في الفصل.


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