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اغلاق مطعم ومحل تجاري لمخالفتهما الشروط الصحية

23 أبريل 2023
اغلاق مطعم ومحل تجاري لمخالفتهما الشروط الصحية

وطنا اليوم- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة أربد أمس، مطعماً ومحلاً تجارياً “سوبر ماركت”، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية وبيع منتجات منتهية الصلاحية.
وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور عمر القضاة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن فرق الرقابة والتفتيش التي تواصل عملها على فترتين صباحية ومسائية، وجدت مواد منتهية الصحية في محل تجاري “سوبرماركت” إضافة إلى عدم توفر الاشتراطات الصحية الكافية فيهما، حيث تقرر إغلاقهما .
وأكد القضاة، أن فرق الرقابة والتفتيش الصحية التي تمثل كافة الجهات والمرجعيات ذات الصلة بالشأن الصحي والرقابة على الأسواق تكثف جولاتها الميدانية خلال عطلة العيد، وخاصة على المطاعم التي تشهد إقبالاً من المواطنين، مشيراً إلى أن الرقابة مستمرة.
–(بترا)


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