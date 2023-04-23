الفايز يتفقد سير العمل في المعبر الحدودي الجنوبي

أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أهمية تسريع إجراءات الدخول والخروج عبر معبر وادي عربة الجنوبي الذي يشهد حركة مرورية كبيرة من القادمين بالاتجاهين.

وأشار الفايز في تصريح صحفي خلال تفقده سير العمل في المعبر، أنه يعد من أهم المعابر الحدودية، حيث تزداد أعداد المسافرين عبره من المجموعات السياحية العالمية على مدار العام وفي عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن طواقم المعبر تقدم خدماتها ضمن معايير عالية الكفاءة لتسهيل إجراءات التفتيش تلافياً للازدحام وإعاقة دخول مستخدمي المعبر.

كما أكد الفايز ضرورة توسعة المبنى الرئيسي للمعبر كي يستوعب أعداد المسافرين الكبيرة التي تتنقل عبر المرور الثنائي، خصوصاً في نهاية الأسبوع وازدياد أعداد السائحين، ضمن آلية خط مستقيم باتجاه واحد لتسهيل عملية المرور وسرعة الاستجابة وتبسيط عملية الدخول والخروج، لافتاً إلى أن المعبر هو الوجهة المفضلة للقادمين من جميع دول العالم.

ودعا الفايز إلى وضع خطة جديدة متكاملة وآلية عمل من قبل لجنة متخصصة تضع معايير محدثة لاستيعاب الأعداد الغفيرة القادمة من الوجهات الخارجية، وإقامة المباني المخصصة لراحة المسافرين والزوار في كافة المعابر .

–(بترا)