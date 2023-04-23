    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران

وطنا اليوم- رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأسرتها الاكاديمية والادارية يتقدمون بالتعزية والمواساة من دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها بوفاة شقيقه دولة مضر بدران رئيس الوزراء الأسبق والذي أنتقل لجوار ربه يوم السبت 22-4-2023 ، كما يتقدمون بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد وآل بدران الكرام، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون