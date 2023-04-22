وطنا اليوم:شكا مواطنون من ارتفاع رسوم اصدار تحري القيد عن الاراضي من دينار الى ٤ دنانير ورسوم اصدار سند التسجيل “القوشان” من دينار ونصف الى ٤ دنانير اي ان نسبة الزيادة وصلت الى ٣٠٠% دون الاعلان عن ذلك .

واضاف المواطنون انهم فوجئوا برفع الرسوم بالرغم من انها يجب ان لاتكون موجودة على التحري لمعرفة املاك المواطن وقطع الاراضي التي تعود له في ظل التحول نحو الخدمات الرقمية .

وتساءل المواطنون عن السند القانوني للرفع وهل اصبحت دائرة الاراضي والمساحة مصدرا جديدا للجباية وهل المواطن مجبر على دفع رسوم اذا اراد ان يعرف ماهي قطع الاراضي التي تعود له ؟

كما تساءل المواطنون عن سبب عدم الاعلان عن رفع الرسوم وهل تم ابلاغ مجلس النواب في ذلك ، وهل تم اعمال النص الدستوري المادة ١١١ التي تنص بان لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ؟

الناطق الرسمي في دائرة الاراضي طلال الزبن قال ان تم رفع رسوم التحري بموجب القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم ٧ لسنة 2023 وصدر بالجريدة الرسمية مؤخرا .

واضاف ان الدائرة بالمقابل قامت بتخفيض ١٧ خدمة للمواطنين وبنسب متفاوته حيث تم تخفيض رسوم البيع بين الاصول والفروع والشركاء من ١% الى نصف بالمئة ورسوم المبادلة من ١%الى نصف بالمئة ايضا رسوم الانتقال من نصف بالمئة الى ٢ بالالف الافراز بين الشركاء من نصف بالمئة الى ٣ بالالف وهناك عدة خدمات انخفضت بنسب كبيرة .