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حدائق إربد تستقبل أكثر من 50 ألف زائر في أول أيام العيد

22 أبريل 2023
حدائق إربد تستقبل أكثر من 50 ألف زائر في أول أيام العيد

وطنا اليوم:استقبلت حدائق بلدية إربد الكبرى أكثر من خمسين ألف زائر في اليوم الأول من عيد الفطر السعيد تركز جلهم في حدائق الملك عبدالله الثاني.
وأشاد مرتادو الحدائق بالتجهيزات والمرافق العامة للحدائق ما مكنهم من قضاء أوقات سعيدة ومريحة مع عائلاتهم في أجواء آمنة تتوفر فيها عناصر السلامة العامة.
بدوره، قال مدير دائرة الحدائق والمتنزهات في البلدية المهندس قاسم الروسان، إنه تم تجهيز حدائق البلدية وعددها 22 حديقة موزعة في مختلف المناطق التابعة للبلدية وصيانة مرافقها وتزويدها بألعاب جديدة وصيانة الموجود منها، لتمكين الأطفال من ممارسة الألعاب المحببة إليهم بفرح، إضافة إلى توفير مساحات خضراء للعائلات.
وأشار الروسان إلى أن البلدية باشرت بإتخاذ الإجراءات لإنشاء سبع حدائق جديدة، بهدف توسيع نطاق خدماتها للسكان في مناطق غير مخدومة بالحدائق.
من جانبه، قال مدير حدائق الملك عبدالله الثاني المهندس يحيى العمري، إنه وفي اليوم الأول من العيد استقبلت الحدائق نحو 30 ألف زائر والعدد مرشح للزيادة خلال ثاني وثالث أيام العيد، لافتًا أن الحدائق تعد متنفسًا لأبناء محافظة اربد ومحافظات الشمال.
وبين العمري، أن الحدائق التي أنشئت عام 2015 بمكرمة ملكية سامية على مساحة 180 دونما تعد من أكبر الحدائق على مستوى المملكة وتتوفر فيها، ملاعب ومساحات خضراء وألعاب مطاطية للأطفال، مشيرًا أنه تم تحديث معظم مرافقها لرفع وتحسين مستوى الخدمات لزوارها من كافة الشرائح والفئات العمرية.
ودعا العمري المواطنين إلى عدم إشعال النار داخل الحدائق وفي محيطها لغايات الشواء حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسلامة مرافق الحدائق، إضافة إلى وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها


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