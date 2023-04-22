رئيس الوزراء ينعى الراحل مضر بدران

وطنا اليوم:نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أحد رجالات الأردن البارزين رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، السَّبت، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشميَّة، وفي العديد من مواقع المسؤوليَّة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق التَّعازي والمواساة برحيل الفقيد، مشيداً بمناقبه الطيِّبة وخدماته الجليلة كأحد رجالات الأردن الأوفياء الذين عملوا بإخلاص، وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف المستويات، وفي المجالين المدني والعسكري، وسعوا بجدٍّ من أجل خدمة القيادة الهاشميَّة ورفعة الوطن.

وقال رئيس الوزراء “برحيل دولة مضر بدران يفقد الأردن أحد أبنائه المخلصين الذين خدموا بجدٍّ وأمانة ومسؤوليَّة في مراحل تاريخيَّة مهمَّة من عمر الدَّولة الأردنيَّة”.