بتوجيهات ملكية .. إجلاء 300 مواطن أردني من السودان

وطنا اليوم:قال رئيس الجالية الأردنية في السودان، عامر علاوي، السبت، إنّ 450 أردنيا عددُ أعضاء الجالية الأردنية في السودان، منهم قرابة 300 أردني بدأت عملية إجلائهم والآخرون قرروا البقاء في الخرطوم.

وأضاف علاوي، أنه سيتم إجلاء الأردنيين من خلال معبر مدينة (بورتسودان) الواقعة على البحر الأحمر، حيث ستتم عملية الإجلاء من خلال طائرات عسكرية، وفقا للمملكة.

ورجح وصول الأردنيين إلى منطقة الإجلاء الساعة 5 فجرا الأحد، حيث إنّ المسافة بين الخرطوم ومنطقة الإجلاء 1200 كيلو متر.

وأشار، إلى أنه لم يتم التبليغ عن أي إصابة لأي فرد من أفراد الجالية الأردنية، ومنذ اليوم الأول للأحداث تم إعداد خلية أزمة في الخرطوم وبالتنسيق مع السفارة ومع غرفة العمليات المركزية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمّان.

ولفت، إلى أن مرحلة الخطر من عملية الإجلاء انتهت، حيث تم قطع 200 كيلو متر إلى المعبر الحدودي للوصول إلى الطائرات الأردنية للعودة إلى المملكة

وبدأ الأردن، السبت، بعمليات إجلاء مواطنين من السودان، بتوجيهات ملكية سامية، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي.

وأكّد المجالي، أن عملية إجلاء الأردنيين قد تكون من أكبر عمليات الإجلاء من السودان حتى اللحظة