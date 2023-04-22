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بعد العيد.. إليكم مواقيت دوام المدارس وتعليمات التربية لتقليص نسبة الغياب

22 أبريل 2023
بعد العيد.. إليكم مواقيت دوام المدارس وتعليمات التربية لتقليص نسبة الغياب

وطنا اليوم:انتشرت بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة ظاهرة التغيب عن الدوام يوم الخميس في شهر رمضان المبارك وذلك مقارنة بالأيام الأخرى.
واشتكت بعض المدارس من تكرار غياب بعض الطلبة يوم الخميس واعتباره عطلة رسمية في رمضان، معتبرين انها عطلت سير الدوام الطبيعي واحدثت ارباكا في اعطاء الحصص والواجبات.
من جهته أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في تصريح سابق انه سيتم تفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها من ضمن تعليمات الدوام لتقليص نسبة غياب الطلبة غير المبرر.
وشدد محافظة على أهمية دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في ضبط العملية التعليمية، مطالبا مديري التربية إلى إيلاء اهتمامهم بقضية غياب الطلبة، ومعالجتها.
وعلى صعيد متصل، يدخل قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بدوام المدارس حيز التنفيذ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، لتصبح الحصة الاولى في الساعة الـ8 صباحا في مدارس الفترة الواحدة والـ7 صباحا في مدارس الفترتين.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد عممت قبل أيام على مديرياتها، دوام المدارس بعد عيد الفطر السعيد، لتبدأ الحصة الأولى من الساعة الثامنة صباحا، ولغاية الساعة الثالثة ظهرا.
ووفق التعميم فإن الحصة الأولى في مدارس الفترة الواحدة تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (45) دقيقة
وستبدأ الحصة الأولى لمدارس الفترتين في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تبلغ مدة الحصة الصفية في هذه المدارس 40 دقيقة على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة عند الساعة الثانية والنصف ظهرا


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