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السفير السعودي صباحاً يولم للمصري والصفدي ومساء في بوليفارد العبدلي

منذ 32 ثانية
السفير السعودي صباحاً يولم للمصري والصفدي ومساء في بوليفارد العبدلي

وطنا اليوم – شارك السفير السعودي نايف السديري في فعالية كأس العالم التي تقيمها السفارة القطرية في عمان في بوليفارد العبدلي حيث نشرت السفارة السعودية تغريدة قالت فيها :

‏شارك السفير ‎#نايف_بن_بندر_السديري اليوم في فعالية لكأس العالم FIFA قطر 2022، نظمتها ‎@QatarEmb_Amman.

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها عدد من السفراء العرب، واستضافها السفير القطري الشيخ ‎#سعود_آل_ثاني، مسابقات وعروضاً لمجسمات ملاعب الدوحة ونسخة عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022. 

كما أقام السفير السعودي نشاطه الاسبوعي المعتاد والذي عرف على حد وصف السديري بإفطار الجمعة الذي حضره عددا من رجالات الدولة الاردنية كان ابرزهم رجل الاعمال منيب المصري ورئيس الوزراء السابق طاهر المصري والنائب احمد الصفدي . 


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