زعيم طالبان يظهر علنا لأول مرة منذ وصول الحركة للسلطة

وطنا اليوم:أعلنت حكومة طالبان، أن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده، سيظهر لأول مرة بشكل علني، منذ وصولها إلى السلطة في كابول.

وقال مساعد النطاق باسم الحكومة الأفغانية: “سيشارك القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، في اجتماع لشخصيات دينية الجمعة في كابول”.

وعادة ما يبقى أخوند زاده بعيدا عن المناسبات العامة، مفضلا عدم الظهور بصورته، فلا تعلم وسائل الإعلام حتى الآن شكله إلا من خلال صورة وحيدة منتشرة له تنسب إليه لا يتوفر غيرها.

وكتب بلال كريمي في تغريدة، أن “اخوند زاده الذي لم يسبق أن صور علنا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في آب/ أغسطس الماضي، دخل إلى قاعة الاجتماع”.

ويشارك أكثر من ثلاثة آلاف شخصية دينية ووجهاء قبائل منذ الخميس في العاصمة الأفغانية، في مجلس موسع يستمر ثلاثة أيام؛ بهدف إضفاء شرعية على نظام طالبان.

ولم تنشر الحركة صورا له في أثناء مشاركته في الاجتماع، إلا أنها نقلت تصريحات له وبالصوت من خلال وسائل إعلامها وصفحاتها الرسمية على “تويتر”.

وجاء فيها أن أخوند زادة قال: أبارك “للجميع النصر الذي أدى إلى تحرير بلادنا، وإقامة النظام الإسلامي”.

وقال؛ إنه “بعد عشرين سنة ضحى بها الجميع، قد زال الآن تعبهم، وتقبلهم الله تعالى. وأتمنى لعائلات الشهداء والأيتام الخير. ومن نصر جهادنا قولا وفعلا وأخلاقا فليتقبله الله”.

وتطرق للزلزال المدمر الذي أصاب البلاد، وقال: “جزى الله خيرا من ساعد ضحايا الزلزال الأخير”.

ووجه رسالة داخلية للحركة، بأنه “وصية لكل مسلم في الإسلام، أن يسلم باقي المسلمين من أذى يديه ولسانه”.

وزخرت الصحف الأفغانية في الأيام الأخيرة بتكهنات حول احتمال مشاركة أخوند زاده في هذا الحدث. وكانت نشرت تسجيلات صوتية له منذ آب/ أغسطس الماضي.

وتأتي الاجتماعات الأوسع منذ تولي طالبان السلطة، بعد أكثر من أسبوع على الزلزال الذي أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل وتشريد عشرات الآلاف