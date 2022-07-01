موجة حر شديدة تضرب ألاسكا وشمال كندا

وطنا اليوم:تتأثر اجزاء من أمريكا الشمالية تحديداً ولاية ألاسكا ودولة كندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل بموجة حارة شديدة سترتفع درجات الحرارة من خلالها بشكلٍ حاد لتسجل مناطق واسعة درجات حرارة مُرتفعة للغاية بالرغم من وقوع تلك المناطق ضمن العروض شبه القطبية.

مع تأثر كل من كندا وولاية الأسكا بموجة حارة شديدة ترتفع درجات الحرارة خلال النهار لتلامس الثلاثينيات مئوية في العديد من المناطق وقد تتجاوز ذلك خاصة في شمال كندا مع بداية الأسبوع المقبل، ومع تعمق الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والمسببة لموجة الحر يُتوقع أن تُسجل درجات حرارة ثلاثينية أيضاً في سواحل كندا وألاسكا المطلة على المحيط المتجمد الشمالي، كما وتتصادف الأجواء الحارة مع نشوء لأحوال جوية غير مُستقرة تهطل من خلالها زخات رعدية غزيرة من الأمطار على بعض المناطق.

ما سبب الموجة الحارة المتوقعة؟

ويعود السبب علمياً وراء حدوث الموجة الحارة إلى اندفاع هواء شديد البرودة نحو شرق امريكا الشمالية واندفاع هواء شديد البرودة آخر نحو غرب روسيا، مما ادى الى تمتد لكتلة هوائية شديدة الحرارة عبر طبقات الجو القريبة من سطح الأرض مصدرها العروض المدارية، وهي مصاحبة لتمدد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

والله أعلم.