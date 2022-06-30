السفير الاردني في العراق “الزعبي” يلتقي مستشار الامن القومي في بغداد

وطنا اليوم_استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد، السيد منتصر الزعبي .



وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر المستجدات السياسية والأمنيّة في المنطقة.



كما بحث اللقاء، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات، إلى جانب التأكيد على استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.



