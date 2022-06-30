رئيس وزراء دولة الاحتلال ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية

وطنا اليوم:أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أنه قد تمت مراسم نقل صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي من نفتالي بينيت، الذي شغل هذا المنصب العام الماضي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال المكتب في بيان اليوم الخميس: أقام رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الجديد يائير لابيد مراسم تسليم متواضعة في مكتب رئيس الوزراء في القدس”.

وحضر المراسم كبار مسؤولي كلا المكتبين وأفراد عائلتيْ بينيت ولابيد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، قبل وقت قليل من اليوم، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن بينيت قد أبلغ أعضاء كتلته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا، حيث قرر تسليم قيادة حزب “يمينا” الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.

وصوّت البرلمان الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة لصالح حلّ نفسه، بحسب مقطع فيديو بثته قناة الكنيست التلفزيونية الرسمية.