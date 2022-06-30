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الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر تموز

منذ 3 ثواني
الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر تموز

وطنا اليوم  _ عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس، الموافق 30 حزيران/ يونيو اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 تموز/ يوليو القادم)، حيث قامت اللجنة باستعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار/ مايو الماضي وتبين للجنة وجود ارتفاع ملحوظ وبنسب مختلفة على الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية (بنزين بأنواعه والديزل والكاز).

واستناداً إلى توجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي، فقد قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر تموز بمقدار 35 فلسا للتر، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا للتر.

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تموز 955 فلسا/ لتر بدلاً من 920 فلسا/ لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1240 فلسا/ لتر بدلا من 1180 فلسا/ لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 720 فلسا/ لتر بدلاً من 685 فلسا/ لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت في شهر حزيران الحالي ارتفع إلى 123.9دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر أيار الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي (10%).

 

 


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