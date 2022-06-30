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وزير خارجية العراق : حوارات بدأت ببغداد بين الأردن وإيران

منذ ثانيتين
وزير خارجية العراق : حوارات بدأت ببغداد بين الأردن وإيران

وطنا اليوم:كشف وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الخميس، أن بلاده تستضيف “حوارات” بين كل من مصر والأردن مع إيران، داعيا لتحويل مباحثات طهران والرياض إلى “حوار معلن”.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لوزير خارجية العراق لقناة “العربية” السعودية، ضمن مقابلة أجرتها معه وبثت مقتطفات منها، الخميس، دون تحديد موعد بثها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القاهرة وعمان بشأن هذه المباحثات وتفاصيلها.
غير أن وزير خارجية إيران حسين عبد اللهيان، قال في بيان قبل 3 أيام، إن “تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في صالح المنطقة والعالم”.
وقال وزير خارجية العراق، التي تستضيف بلاده مباحثات إيرانية سعودية منذ شهور، إن “حوارات بدأت في بغداد بين الأردن وإيران، ومصر وإيران”، وفق القناة.
ولا يزال مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وإيران بدرجة بعثة رعاية مصالح، إثر “توترات” في عقود سابقة.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مشاركة بلاده في “قمة النقب”، لم تهدف إلى إنشاء تحالف ولم تكن موجهة ضد أي طرف، في رد غير مباشر عما أثير وقتها من تشكيل تجمع عربي إسرائيلي ضد إيران.
والجمعة الماضية، بثت قناة “سي إن بي سي” الأميركية مقتطفات من مقابلة أجرتها مع الملك عبد الله الثاني، بيّن فيها أنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط، على غرار حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
ورؤية الملك عبد الله الثاني حول تشكيل التحالف العسكري الجديد، تعززه مخاوف الأردن من وجود “مليشيات” إيرانية على حدود المملكة من الجهة الشمالية.
وتؤكد دوائر إعلامية غربية أن هذا الملف سيكون بنداً حوارياً على طاولة القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها السعودية منتصف يوليو/ تموز المقبل، ويشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحسب القناة السعودية، أكد حسين، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، للسعودية “تناولت الحوار بين الرياض وطهران”.
وأشار إلى أن “علاقة العراق مع السعودية جيدة جداً وفي تطور مستمر”.
وكشف أن “العراق طرح تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن”، مضيفا: “سياستنا الخارجية نجحت وهناك دعم كبير للعراق من دول كثيرة”.
ويومي 25 و26 يونيو/ حزيران الماضي، زار الكاظمي السعودية ثم إيران وبحث بالزيارتين “جهود التهدئة والاستقرار بالمنطقة”.
والسبت، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر لم تسمها أن الكاظمي “سيزور إيران والسعودية في إطار مشاورات تناقش ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بينهما”.
وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الكاظمي أن “المباحثات الإيرانية السعودية التي تجرى في بغداد وصلت مراحل متقدمة”.
وتستضيف بغداد منذ 2021، مباحثات بين إيران والسعودية، لإنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016، والتوصل لتفاهمات بشأن خلافات بينهما أبرزها الحرب باليمن والبرنامج النووي لطهران.


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