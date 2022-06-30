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البنزين بـ التقسيط لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن

منذ ثانيتين
البنزين بـ التقسيط لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن

وطنا اليوم:وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (محطة المناصير للمحروقات) اتفاقية تعاون لتقديم خدمات للمتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين ضمن برنامج تقسيط الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، ويبدأ تفعيل الاتفاقية اعتباراً من يوم الاثنين القادم.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور حازم رحاحله وعن شركة المناصير نائب رئيس هيئة المديرين معين قداده، في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.
وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الجانبين سيتم إتاحة المجال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أو ورثتهم المستحقين المحدثين لبياناتهم الشخصية لدى المؤسسة تمويل مشترياتهم من الوقود بكافة أنواعه بسقف تمويلي (250) دينار، على أن تقسط قيمة المشتريات على (5) أقساط شهرية من رواتبهم التقاعدية، وذلك وفقاً لتسعيرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية دون عمولات أو فوائد على عمليات التقسيط، كما تعفي الاتفاقية المتقاعدين من تحمل كلفة نقل وتعبئة مادة الديزل في منازلهم وبحد أعلى (500) لتر.
وقال مدير عام “الضمان الاجتماعي” حازم رحاحله بأن توقيع هذه الاتفاقية الجديدة تندرج ضمن إجراءات المؤسسة في تطبيق برنامج تقسيط لتمكين المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من البرنامج تقسيط مشترياتهم من السلع والخدمات على عدة دفعات شهرية، مثمناً تعاون شركة المناصير مع المؤسسة بهذا المجال بصفتها شركة وطنية ودورها مشهود في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرحاحله أن سقف التمويل الذي يتم منحه للمتقاعدين المستفيدين من برنامج تقسيط يعادل ضعفي صافي الراتب التقاعدي، موضحاً أن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من برامج التقسيط السابقة يمكنهم الاستفادة من برنامج تقسيط الحالي لشراء حاجيّاتهم من السلع والخدمات من المتاجر المعتمدة لدى المؤسسة، مضيفاً بأن البرنامج يستهدف شريحة تشمل أكثر من (200) ألف متقاعد وهذه الشريحة قابلة للتوسع مستقبلاً، مؤكداً على أن أبوابنا مفتوحة لكافة الشركات الوطنية الراغبة بالانضمام إلى برنامج تقسيط.
من ناحيته رحب نائب رئيس هيئة المديرين معين قداده بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مثمناً دور المؤسسة بعقد شراكات مع المتاجر والشركات لتوفير خدمات وخصومات ومنافع حصرية خاصة بالمتقاعدين وورثتهم، مؤكداً على اعتزاز مجموعة المناصير بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارهـا مؤسسة عريقة تخدم شريحة واسعة في المجتمع الأردني من المتقاعدين والمشتركين.
وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (محطة المناصير للمحروقات) مدير عام الشركة المهندس ياسر المناصير، ونائب المدير العام رامز خوري، ومديرة المبيعات والتسويق كفاح عبد الهادي، ورئيس قسم التسويق اسماعيل مجاهد، ومن جانب مؤسسة الضمان مساعد المدير العام للتأمينات محمد شريف الزعبي، ومساعد المدير العام لفروع إقليم الجنوب نذير الصمادي، ومدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان المجالي، ومدير إدارة نظم المعلومات المهندس خالد الحوامدة، ومدير إدارة المركز الإعلامي ياسر عكروش، والمستشار الإعلامي علي الطراونة.


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