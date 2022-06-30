ارتياح بين طلبة “التوجيهي” حيال امتحان الثقافة الاسلامية

وطنا اليوم:سادت حالة من الارتياح النسبي بين طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” حيال مستوى امتحانهم الاول الذي يختص بمبحث الثقافة الاسلامية .

وبحسب عدة طلبة أن الامتحان سهل واسئلته مباشرة ، مضيفين ان الوقت ممتاز بحسب وصفهم .

وتقدم 150 ألفا و880 طالبا وطالبة، الخميس ، لبدء امتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2022 موزعين على الفروع كافة، وذلك وسط خطة أمنية ومرورية وإيقاف لتطبيقات تراسل خلال فترة الامتحانات بناء على طلب وزارة التربية.

وتقدم الطلبة في اليوم الأول للامتحان في مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع خلال جلسة واحدة فقط بدأت الساعة 10 صباحاً وتنتهي الساعة 1 ظهراً.

من جانبه بين الدكتور العجارمة أن الوزارة شكلت غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة لمتابعة سير الامتحان ومجرياته واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الطلبة والمجتمع المحلي، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات وأعلنتها في وسائل الإعلام المختلفة، فيما الغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يستقبل فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان والرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان.

وأكد أن أسئلة الامتحانات شاملة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وجميعها من الكتاب المقرر.