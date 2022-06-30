150٫880 ألف طالب توجيهي يمتحنون الإسلامية اليوم

وطنا اليوم – يتقدم الطلبة اليوم للامتحان في مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع حيث يتقدم 150880 طالبا وطالبة، غدا الخميس في اليوم الأول لبدء امتحان الثانوية 2022 موزعين على الفروع كافة.

ونشرت الوزارة في بيان وصل وطنا اليوم نسخة عنه، الأربعاء، توزيع أعداد الطلبة المتقدمين للامتحان في يومه الأول بحسب فروعهم، كالتالي: العلمي 57135، الأدبي 75843، الشرعي 112، الزراعي 3276، الصناعي 5829، الفندقي 1527، الاقتصاد المنزلي 7141، المعلوماتي 15، الصحي 2.

ونشر عدد من الخبراء التربويين رسائل عبر وطنا اليوم وجهوها الى طلبة الثانوية العامة.

ويتقدم الطلبة في اليوم الأول للامتحان في مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع خلال جلسة واحدة فقط تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الواحدة.

ونشرت وزارة التربية التعليم تعليمات وإرشادات للطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامّة ” التوجيهي” 2022 التي ستبدأ الخميس.

وتضمنت التعليمات حضور الطلبة إلى قاعةِ الامتحانِ قبلَ نصفِ ساعةٍ على الأقلِّ من بدء الامتحان، مصطحبا إثبات الشخصية يوميًا.

وشددت التعليمات والارشادات التقيد بعدم إدخال أي أجهزة إلكترونيَّة إلى قاعة الامتحان، مؤكدة الوزارة أنها ستوفر لكل طالب مقلمة تحوي على قلم حبر وثلاثة أقلام رصاص وممحاة ومبراة بحيث لا يقوم الطالب بإحضار أي قرطاسية معه.

وحول ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة اعتبرت التعليمات أنها وثائقُ رسمية، لا يجوز العبث بمحتوياتها.