العضايلة: الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة

وطنا اليوم – قال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر :
الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة بين المواطن ودولته، فما انقطاع حبل الرافعة إلا مظهر من مظاهر ضعف مؤسسات الدولة وترهل إداراتها…
#الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة بين المواطن ودولته، فما انقطاع حبل الرافعة إلا مظهر من مظاهر ضعف مؤسسات الدولة وترهل إداراتها…#العقبةpic.twitter.com/t6bzmdj0ZK
— المهندس مراد العضايلة (@muradadaileh) June 29, 2022