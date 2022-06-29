العضايلة: الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة

وطنا اليوم – قال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

‏‎الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة بين المواطن ودولته، فما انقطاع حبل الرافعة إلا مظهر من مظاهر ضعف مؤسسات الدولة وترهل إداراتها…