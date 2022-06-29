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السماح لمسؤول إسرائيلي مدني بدخول قطاع غزة

منذ 9 ثواني
Palestinian workers wait at the Erez crossing in Beit Hanun, in the northern Gaza Strip, as they wait to enter Israel for work, on March 13, 2022. Photo by Attia Muhammed/Flash90 *** Local Caption *** מעבר ארז מחכים עומדים תור כניסה ישראל פלסטינאים צד פועלים עבודה

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن حركة حماس وافقت على السماح لمواطن إسرائيلي، بالدخول إلى غزة، في محاولة لبدء اتصالات بشأن إجراء صفقة تبادل أسرى.
وأشارت إلى أن كل من سامي عبيد، الناشط من غزة، ويوئيل مارشاك الذي عرّفته بأنه “عضو حركة الكيبوتس”، يعملان منذ عدة سنوات على الترويج لمبادرة مدنية لإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.
وقالت هيئة البث: “منذ عام 2018، رفضت حماس هذه المبادرة، لكن في بداية العام الجاري اتصل سامي عبيد بوزارة الداخلية في غزة بشأن الموضوع، وتلقى لأول مرة مؤشرات إيجابية من حماس”.
وأضافت: “أعطت حماس الضوء الأخضر، وطلب مارشاك التزاما خطيا بضمان ذلك، لكنّ حماس وافقت فقط على إعطاء موافقة شفهية في هذا الشأن”.
وتابعت: “في الشهر والنصف الماضيين التقى مارشاك مع مسؤول أمني كبير في إسرائيل، وأطلعه على موضوع مبادرة حماس وموافقتها من حيث المبدأ، وطالب بالسماح له بدخول القطاع لدفع القضية قدما”.
واستدركت: “قال له نفس المسؤول الأمني ​​البارز إن الأمر سيتم التحقيق فيه، ولكن حتى الآن، لم يتم تلقي أي رد بشأن هذه المسألة”.
ولم تصدر حركة حماس ووزارة الداخلية بغزة تأكيدا، أو تعقيبا فوريا، على ما ذكرته هيئة البث، كما لم يتسن الحصول على رد.

حماس وافقت على دخول 3 أشخاص

من جانبه، يقول الناشط سامي عبيد من غزة، إن حركة حماس سمحت منذ أكثر من شهرين لثلاثة مواطنين إسرائيليين بدخول قطاع غزة، في حين أن إسرائيل ما زالت ترفض ذلك الطلب.
وأضاف عبيد في تصريح خاص لوكالة الأناضول إن هذه الزيارة تأتي ضمن “مبادرة إنسانية أطلقها منذ سنوات لتحريك ملف الجنود المُحتجزين لدى حماس”.
وأوضح عبيد أن المواطنين الثلاثة هم يوئيل مارشاك “عضو حركة الكيبوتس”، ووالدة الجندي المُحتجز لدى الحركة أورون شاؤول، وشقيقتها.
وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين في غزة دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، اثنان منهم جنديان بالجيش أُسرا خلال حرب صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.
وذكر عبيد أنه تقدّم منذ عام 2018، بطلب لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس بغزة، للسماح لإسرائيليين بدخول القطاع، إلا أنها رفضت في البداية، ثم عادت ووافقت قبل نحو شهرين.
ويقول عبيد إن إسرائيل ترفض دخول مواطنيها إلى قطاع غزة خشية “منع حركة حماس لهم بالعودة إلى إسرائيل”.
وعادت قضية المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى الواجهة، بعدما نشرت حركة حماس، الثلاثاء، مقطع فيديو لأحدهم وهو هشام السيد، وقالت إن حالته الصحية متدهورة


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