تصريحات “غريبة” لبوريس جونسون : لو كان بوتين امرأة لما أشعل الحرب

وطنا اليوم:زعم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة، ووصف الحرب في أوكرانيا بأنها “مثال صريح على الذكورة الجالبة للمهالك”، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

جاءت تصريحات جونسون خلال لقاء مع وسائل الإعلام الألمانية، عقب اجتماع زعماء مجموعة السبع في قصر إلماو بمدينة بافاريا الألمانية، وقال فيها إن ذكورة الرئيس الروسي كانت سبباً من أسباب اندلاع الصراع.

إذ قال جونسون لمحطة ZDF: “لو كان بوتين امرأة، ومن الواضح أنه ليس كذلك، لكن لو كان كذلك فأنا لا أظن حقاً أنه كان سيشن حرباً مجنونة، باعثها إثبات الفحولة، ويمضي فيها بكل ما تجلبه من غزو وعنف على النحو الذي فعل. ولذا فأنا أقول إنك إذا أردت مثالاً صريحاً على الذكورة الجالبة للمهالك، فما عليك إلا أن تنظر إلى ما يفعله بوتين في أوكرانيا”.

يأتي ذلك بعد أن أتمَّ زعماء الدول الغربية الكبرى قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام في جنوب ألمانيا، وتعهدوا بزيادة التكاليف الاقتصادية والسياسية التي سيدفعها بوتين ونظامه في حرب روسيا على أوكرانيا.

سافر جونسون بعد انتهاء اجتماع زعماء مجموعة السبع إلى مدريد لحضور قمة الناتو مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

فيما تنوي بريطانيا تعزيز حضورها العسكري في إستونيا، ضمن خطوات الناتو الرامية إلى تعزيز قدرته على مجابهة روسيا. ومن المقرر أن يتفق زعماء التحالف المؤلف من 30 دولة على تقوية تعاونهم وزيادة عدد القوات الحاضرة في حالة تأهب قصوى.