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غضب واحتجاج لعمال الموانئ أمام محافظ العقبة

منذ 34 ثانية
غضب واحتجاج لعمال الموانئ أمام محافظ العقبة

وطنا اليوم:احتشد عدد كبير من عمال الموانئ وذويهم أمام محافظ العقبة مطالبين الحكومة باتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المتسببين في وفاة زملائهم وعدم الصمت على التقصير الحاصل في موانئ العقبة و خاصة في إجراءات السلامة العامة .
وعبر العمال عن استيائهم لسياسة إدارة شركة الموانئ والتي تمتلكها تطوير العقبة ويترأسها رئيس سلطة العقبة والتي اتخذت سياسة (سلك ومشي ) .
ويطالب العمال بتحسين أوضاعهم الاقتصادية و توفير متطلبات السلامة العامة لهم
وأعلن عمّال الموانئ في العقبة الإضراب الشامل المفتوح عن العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقال رئيس نقابة العاملين في الموانئ أحمد العمايرة أن الإضراب سيبقى مستمرا حتى تستجيب الجهات المعنية لمطالب العمال المتمثلة بضرورة رفع مستوى السلامة العامة في الميناء.
وجدد العمايرة مطالب العمال بضرورة تحديث آليات المناولة في الميناء ، موضحا أن العمال ومنذ العام 2010 وهم يوجهون مطالبات بذلك مستذكرا الحوادث التي وقعت في الميناء بالسنوات السابقة.


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