بريطانيا تعفي مواطني التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لن يكونوا مطالبين بالتقدم للحصول على تأشيرة قبل زيارة بريطانيا، اعتباراً من عام 2023.

وسينضم مواطنو البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، إلى الأميركيين والكنديين في الاستفادة من السفر من دون تأشيرة، في إطار مخطط تصاريح السفر الإلكتروني البريطاني الجديد، الذي سيطرح العام المقبل.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل “تعني هذه الخطوة أن دول الخليج ستكون من بين أوائل الدول في العالم التي تستفيد من اتفاقيات ETA (خطة الحكومة البريطانية لرقمنة حدودها بالكامل بحلول نهاية عام 2025 والسفر من دون تأشيرة إلى المملكة المتحدة)”.

وأضافت “أولويتنا الأولى هي أمن حدود المملكة المتحدة، والمخطط سيعمل كإجراء أمني إضافي يسمح للحكومة بمنع التهديدات، لكنه سيوفر أيضاً للأفراد مزيداً من الضمانات في وقت مبكر بشأن قدرتهم على السفر”.