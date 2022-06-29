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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

منذ 16 ثانية
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

وطنا اليوم:استشهد فجر اليوم الأربعاء، الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من جنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.
وأكد مدير مستشفى خليل سليمان وسام بكر، استشهاد الشاب مرعي من سكان مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال فجرا خلال مواجهات بالمدينة.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يحيى يوسف الجعفر، وأحمد أسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.
في غضون ذلك، انطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين، والداعية للوحدة الوطنية ومواصلة النضال.
وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب التجاري أثناء تشييع جثمان الشهيد في حنين ومخيمها بعد صلاة الظهر من المخيم.


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