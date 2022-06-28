بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

يقال انهم ماتوا بغاز الكلورين….

منذ 39 ثانية
يقال انهم ماتوا بغاز الكلورين….

كتب د. ياسين رواشدة

يقال انهم ماتوا ب غاز الكلورين..
انا اقول انهم لم يموتوا بهذا الغاز..
هم ماتوا ب غاز الاستهتار
ب غاز الاهمال
غاز الاحتقار
ماتو ب غاز الطبقيه
ما تو ب غاز اسمه
الشعب الذي “لا يستحي”
والذي افصحت عنه بنت النجار
وماتوا ب غاز اطلقه طوقان عندما قال
الشعب – الح..الذي لا يفهم ؟
مات عمال العقبه لان نوابهم مشغولين عند اسوار رياض الاطفال ليصطادوا ضحكه او بسمه او رقصه ليبلغوا عنها دوائر الدوله..
هؤلاء الممثلين “على الشعب” لا يفتشوا على فساد دوائر التحميل والتنزيل في الثغر العابس في العقبه!.
ولا يطالعوا اسوار سلطه الموانيء والجمارك..؟
نعم لم يموت عمال العقبه من الكلورين ..
بل ماتوا من صمتنا على كارثة مستشفى السلط
وكوارث اخرى في الكرك والزرقاء والرصيفه.
ماتوا من غاز اسمه الجشع والانانيه وابن فلان يورث وابن علان لا يورث..
نعم نحن من اطلقنا الغاز عليهم..
لان حبال الانتماء متهالكه وفواصل العقوبات مقطوعه… ..
ماتوا بغاز اسمه السكوت على الظيم.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

22:15

اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين يكرم المشاركات في مسابقة أدبية

21:53

تخبطات بالحسين والروماني يغادر و الحديد وابو زمع يرفضان

21:49

” التعايش الديني ” يعبر عن حزنة لوفاة ثلاثة عشر شخصا في العقبة

21:29

رئيس جامعة العلوم التطبيقية: مشكلة قتل ايمان بسيطة… “الناس كبرتها”.. وتحدث كل يوم بامريكيا

20:50

النادي الفيصلي يفسخ عقد “مابوكو” بالتراضي

20:38

كتائب القسام تنشر صورا لجندي إسرائيلي أسير لديها تدهورت صحته

20:34

ماذا قالت إيران للاردن بعد حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة..؟

20:27

الرواشدة : لا يمكن إصلاح الإدارة العامة بدون إصلاح “الرؤوس” الإدارية

20:26

وزير النقل يبحث آلية دعم أصحاب مكاتب التاكسي

20:21

الملك يتلقى اتصالا من السيسي للتعزية بشهداء الواجب بالعقبة

19:55

إحالة أوراق قاتل الطالبة المصرية “نيرة” للمفتي

19:51

السجن لـ 3 أشخاص حاولوا بيع 200 ألف حبة مخدرة بالاردن

19:36

قطر تستقطب دفعة جديدة من المعلمين الأردنيين

19:24

عاجل الملك: ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام بحادثة العقبة ومحاسبة المقصرين

19:23

وزير الصحة: بقاء 50 مصابا يتلقون العلاج جراء تسرب الغاز

19:21

عدد جديد من المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

19:17

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز

19:15

الجيش: استمرار التطهير لسفينة الغاز في العقبة

19:11

القوات المسلحة تنعى وفيات حادثة العقبة

18:43

توقيع اتّفاقية شراكة بين مؤسسة إيليا نقل ومجوهرات امسيح

18:24

إشهار كتاب “نسخة مفسرة من الدستور الأردني” بـ “شومان”

18:07

برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

17:39

الطراونة يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

17:15

حادث العقبة… يجب ان لا يمر دون حساب!!!

17:04

عمان الاهلية تعزّي بضحايا حادثة ميناء العقبة

16:55

التعليم النيابية تبحث موضوع الأمن الجامعي في الجامعات

16:50

الذنيبات : انشاء مركز إسعاف متطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل الاسعاف اللازمة

16:41

45 إصابة بين مرتبات الأمن في حادثة العقبة

16:40

إصابتان في مشاجرة مسلحة في المفرق

16:31

مياهنا تدعو المغتربين القادمين للاردن لترشيد استهلاك المياه

16:08

الملك يترأس اجتماعا في إدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في العقبة

16:05

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

16:00

أسرة جامعة الإسراء تُعزي بضحايا حادثة العقبة

15:53

الحكومة تعلّق مهرجان صيف الأردن بسبب حادثة العقبة

15:50

إصابتان في مشاجرة مسلحة في المفرق

15:42

العمايرة: سبق وحذرنا المعنيين في العقبة من حال الميناء دون جدوى

15:40

التعليم النيابية تطالب بتأهيل عناصر الأمن الجامعي

15:17

ولي العهد يصل إلى موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

15:11

لضمان عدم رفع اجرتها .. كوبونات بنزين لمشغلي قطاع النقل العام

15:05

المجالي والحاج حسن : لم نسجل الغاء لحجوزات فنادق في العقبة

14:39

منصات التواصل الأردنية تسأل: كيف تهتك حبل الحديد

14:21

البنك الأردني الكويتي يعتزم شراء حصة كبيرة من أسهم مصرف بغداد

14:17

يسرا تعلق على حادث ميناء العقبة بالأردن

14:12

استدعاء العاملين في ميناء العقبة للاستماع إلى أقوالهم

14:12

رواد التواصل الاجتماعي: قدوم الفنان محمد رمضان إلى العقبة وإحياء حفلة نذير شؤم للمدينة

14:09

لماذا ارتفعت أسعار المرتديلا والتيركي في الأردن

14:00

رئيس جمعية الفنادق “الهندي” يهنىء ولي العهد بعيد ميلاده

13:57

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

وفيات

وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله