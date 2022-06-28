كتائب القسام تنشر صورا لجندي إسرائيلي أسير لديها تدهورت صحته

وطنا اليوم:عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الثلاثاء مشاهد لأحد الجنود الصهاينة الأسرى لديها.

وظهر الجندي هشام السيد وهو طريح الفراش موصولا على جهاز للتنفس الاصطناعي.

وجاءت المشاهد بعد يوم من إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن “تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام”.

وقال أبو عبيدة مساء يوم أمس الاثنين “سننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك”.